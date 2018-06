Noormees, kes teeb ja jõuab palju  

Looduse ja loomade vastu on 17-aastane Helger-Hans huvi tundnud niikaua, kui ta mäletab. Ümberringi toimuvat jälginud ning temaatilisi raamatuid lugenud on ta väiksest peale. Viiendas klassis osales noormees esimest korda kevadistel konnatalgutel. Noormees meenutas, et tookord tuli algatus õpetajalt, kes küsis, kas ta tahab kaasa lüüa.