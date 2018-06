Galerii: Aqva spordikeskuses loeti lahkunud kilosid

Aqva spordikeskuse omanik Roman Kusma ütles väljakutset kokku võttes, et teab oma kogemusest, kui raske on kaalu langetamine. “Tahtejõud on see, mille abil saadakse endast võitu,” märkis Kusma, kellest aastate jooksul on saanud mees, kes läbib maratone. Tema sõnutsi läheb kaal peamiselt alla ikka söögilauas, mitte treeningul.