Kadrina vabatahtlikud päästjad said teise Susi

Vabatahtliku päästja Raido Nageli sõnul sündis maalingu idee pritsumaja remondi ajal ühise jutuajamise käigus. "Mõte oli selles, et kui üks Susi sõidab välja, jääb teine ikka alles," rääkis Nagel.

Kuna noortekeskuses oli parasjagu käimas grafiti joonistamise töötuba, ühendatigi jõud ning grafitimeistri Kevin Polli käe all ja juhendamisel sai uhke töö viimaks valmis. Kuna tegu oli suure ja keerulise projektiga, tegi Kevin Poll esimesed piirjooned ise ja jäi pärast õpilaste lahkumist ise kohale, et tegeleda detailide ja viimistlemisega.

Raido Nageli sõnul on päästetiim igatahes väga uhke ja tänulik tegijatele. "Iga kord, kui välja sõidame, on kahju garaažiust kinni panna," ütles Nagel ja viitas sellele, et töö oma ilus väärib tegelikult palju enamate silmapaaride uudistamist.