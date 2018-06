Rakvere võitis teatrite spartakiaadi

Rakvere teatri juht Velvo Väli ütles, et võidu saavutamisel mängis õnn omajagu kaasa, seda ka meeskonna kokkupanekul. “Olime kõik väga üllatunud, et tulime üldvõitjaks,” ütles Väli.

Viimati troonis Rakvere ehk Eesti tearite suvemängude pjedestaali kõrgeimal astmel aastal 2006, ehkki esikolmikusse on jõutud õige mitmel aastal.

“Õnn oli meie õuel. Niisugusel võistlusel oleneb kõik hetkest ja meeleolust, pole nagu päris sportlastel, et laod aasta otsa võistlusteks põhja,” rõhutas Velvo Väli. Teatrijuhi sõnul on spartakiaad eelkõige positiivsete emotsioonide kogumise koht, kuhu teatrirahvas tuleb kokku sisehoojaja lõppedes, et võtta koos aeg maha, kõnelda tööst ja omavahel võistelda.