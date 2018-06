Estonian Cell investeerib 20 miljonit eurot

Estonian Celli juhatuse liikme Lauri Raidi sõnul tehakse investeeringuid samm sammult ja need jagunevad kahte etappi. “Esimese etapiga, mille peamine fookus on suunatud tehase tootmise ja reoveepuhastuse pudelikaelade likvideerimisele ja ressursside säästmisele, oleme valmis alustama koheselt,” selgitas Raid. Esimese etapi investeeringumaht on peaaegu 12 miljonit eurot.

“Teine etapp, mille lepinguteni loodetakse jõuda lähikuudel, aitab veelgi kasvatada Estonian Celli tootmismahte ja jõuda 185 tuhande tonnini 2019. aasta teiseks pooleks. Selle etapi käigus vahetatakse välja mõned tootmismahu kasvu piiravad seadmed ja asendatakse need uutega,” rääkis Raid, tuues näidetena laastupesurit ja pakkepressi.

2017. aastal oli Estonian Celli tootmismaht 171 708 tonni haava puitmassi ning kogu toodang läks sajaprotsendiliselt ekspordiks. 2017. aastal püstitas ettevõte uue käiberekordi - firma müügitulu oli 80,7 miljonit eurot võrreldes 73,8 miljonit euroga 2016. aastal.

„Suurepärane müügitulemus saavutati suurest tänu erakordsetele turu arengutele. Müügihindade kasvu ja kõrgema lisandväärtusega toodete kombinatsioonis kasvas ettevõtte müügikäive enam kui 9 protsenti ehk 6,9 miljoni euro võrra,“ selgitas juhatuse liige Siiri Lahe.

“11 tegutsemisaasta jooksul on ettevõtte juurde investeerinud 32 miljonit eurot lisaks 153 miljoni euro suurusele alginvesteeringule. Käivitushetkest alates on kasutatud vaid parimat võimalikku tehnikat ja viimaste aastate investeeringud on võimaldanud parandada nii jätkusuutlikkust, kui veelgi vähendada mõju keskkonnale. Heade müügitulemuste ja kuluefektiivsuse kombinatsioonis saavutas ettevõte 2017. aastal puhaskasumi 10,8 miljonit eurot. See tulemus võimaldas vähendada varasemat 16 miljoni euro suurust kogunenud kahjumit 5,3 miljoni euroni,” märkis Lahe.

„Valitsuse otsus alandada elektriaktsiisi energiaintensiivsetele ettevõtetele toetab ettevõtte konkurentsivõimelisust eksporditurgudel ja annab meile lootust positiivse tulemiga lõpetada ka madalama müügihinna tingimustes,“ sõnas Lahe viidates väga muutlikule puitmassi maailmaturu hinnale.