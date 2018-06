Sirtsi ja Tudusood ootab ees uuenduskuur  

Aasta jooksul on Tartu ülikooli rakendusgeoloogia teaduri Marko Kohvi sõnul võetud ette Sirtsi ja Tudusoo täpsem projekteerimine. Selleks oli vaja teha eeluuringud. Vaadati üle kraavivõrgud. Kohvi sõnul kulus tal endal kraavide kaardistamisel kaks paari kummikuid.

Kui kraavid kaardistatud, siis sai arvutis juba modelleerimisprogrammiga vaadata, mis juhtub, kui üks või teine kraav kinni ajada. See oli vajalik, et eramaade omanikele vastata, kuidas olla kindel, et üks või teine tegevus ei põhjusta nende maal üleujutust.