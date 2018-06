Mihkli kool vahetab aadressi

Kaheksateist aastat tegutsenud Mihkli koolile on tänavuse kooliaasta lõpp eriline selle poolest, et sel kevadel heliseb koolikell vanas majas Imastu külas viimast korda, uut õppeaastat alustatakse 1. septembril Rakveres aadressil Lille 8. Kooli esindaja Kairi Tamjärv ütles, et tegemist on Lille kooli endise majaga.