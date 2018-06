Georg Gross ennast Rally Estonial tippsõitjatega ei võrdle

Pressikonverentsist osa võtnud rallisõitja Georg Gross (Ford Fiesta WRC) tunnistas, et läheb võistlustele kindlasti väga hea tundega. "Niipalju ütlen kohe, et kui ma ise ei sõidaks, oleksin raja ääres ja elaksin kaasa. Koju on kätte toodud kolm tipptiimi. See on ulme, mis rallikorraldajad on ära teinud," kõneles Gross ning kutsus üles kõiki, kellel 13.-15. juuliks veel plaane ei ole, tulema raja äärde kaasa elama. "Ise olen võistlustules ja nende meestega ennast võrrelda ei saa, aga üritus tuleb väga kihvt," märkis Gross ning tõdes, et sel aastal on kilomeetreid vähe kogunenud. "See teeb asja keeruliseks. Teeme Viru ralli ära ja siis vaatame, kuidas valmistume Rally Estoniaks."