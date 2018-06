Metskitsed on hakanud põllumehi kiusama  

Metskitsed on nuhtluseks nii metsakasvatajatele kui ka põllumeestele.

Ilmselt on igaüks, kes autoga liigub, pannud tähele, et metskitsi võib autoaknast varasematest aastatest hoopis sagedamini märgata. Nende arv on lihtsalt plahvatuslikult kasvanud.