Swedbanki mobiilipangast kaob juulis võimalus logida sisse paroolikaardiga

„Paraku on paroolikaart ajale jalgu jäänud. Üleeuroopalised reeglid ei pea seda enam piisavalt turvaliseks isiku tuvastamise vahendiks ning regulatsioonidest tulenevad piirangud muudavad paroolikaardid tulevikus kasutuks. Soovime, et üleminek uutele lahendustele oleks sujuv ja klientidel oleks nende katsetamiseks piisavalt aega. Seega kutsume üles kõiki paroolikaardi kasutajaid võtma võimalikult kiiresti kasutusele alternatiivsed autentimisvahendid. Mobiilipangas on nendeks Smart-ID, Mobiil-ID ja PIN-kalkulaator. Internetipanga puhul lisandub ka ID-kaart,“ rääkis Swedbanki klienditeenuste juht Ede Raagmets ning lisas, et peagi tuleb Swedbank välja ka uue mobiilipanga rakendusega, mida saab samuti kasutada ainult Smart-ID, Mobiil-ID ja PIN-kalkulaatori abiga.