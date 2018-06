Eesti ja liitlaste pioneeriüksused näitasid keskpolügoonil oma oskusi

“Soomlaste kohalolek siin on väga positiivne, sest nende tegevus on väga sarnane meie pioneeriüksute tegevusega, eriti mis puudutab tõkestamist ja mineerimist, mida paljud riigid enam väga ei harjuta,“ ütles pioneeriinspektor kolonelleitnant Vesse Põder ning lisas, et soomlastele annab siinne tegevus väga hea võimaluse NATO üksustega koos treenida.