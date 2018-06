Muusikaline tervitus Soomest 100-aastasele Eestile

Orkester on seotud Haminas paikneva Kymenlaakso Puhkpillimuusika Ühinguga, mis on asutatud 2013. aastal. Ühingu eesmärk on säilitada ja arendada puhklipillimuusikat, edendada ja toetada harrastusmuusikute tegevust Kymenlaakso piirkonnas.