Pidupäevad tõid Rakverre taas tõelise melu  

Esialgsel hinnangul 300 000 eurot maksev kell peaks saama tarva kõrval teiseks Rakvere linna sümboliks. Verlin märkis, et kui linnuses käib aastas 60 000 inimest, siis kesklinna jõuab neist käputäis. “Neil pole põhjust tulla, ei ole seda tirilimpsi,” selgitas Verlin. Tema sõnul on maailmakuulsa helilooja Arvo Pärdi monument Keskväljakul väga südamlik ja ilus, kuid seda on raske müüa. “Liivakell on kommertsobjekt, aga sisuga,” sõnas disainer. “Ma ei julge väita, et aastaga on see kell end Rakverele tasa teeninud, aga see jääb väga-väga pikaks ajaks,” sõnas Verlin.