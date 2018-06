EMO maadleb rästikult hammustada saanute ja purjus inimestega

Rakvere haigla erakorralise meditsiini osakonnale (EMO) pole suvised soojad ilmad patsiente tavapärasest rohkem toonud, ometi ütles EMO juhataja Aile Kaasik, et EMO ei maga kunagi, olles nagu New York.

Kuigi kalendrisuvi pole veel alanud, on EMO-s olnud suvesse kuuluvate hädaga patsiente. Juba on ravi vajanud kaks rästikult hammustada saanud inimest. "Sel aastal on ilmselt neid roomajaid palju," ütles Aile Kaasik. Küll aga lisavad EMO-le töökoormust purjutajad. "Promillid ja alkohol. Väga palju on purjus patsiente, nende seas noori ja lapsi," sõnas Kaasik.

Samuti on nad pidanud hoolimata soojadest ilmadest ravima külmetushaigusi ja infektsioone. Sageli on inimesed saanud külmetada just saabunud sooja eufoorias ja unustanud salakavala lõõskava tuule.

Traumasid, mis põhjustatud ratta, tasakaaluliikuri või rulaga kukkumisest, pole Kaasiku sõnul sel kevadel veel olnud. Samuti pole nad pidanud tegelema õnnetustega, mis seotud kiikede ja batuutidega. "Kui koolid lõppevad, siis tuleb selliseid juhtumeid," ütles arst.

Küll aga on Aile Kaasiku sõnutsi palju vägivallaga seotud juhtumeid. Ta tõi probleemina välja sellegi, et levinud on arusaam, et kõige kiiremat abi saadakse kiirabi välja kutsudes, ja usutakse ka seda, et nii saadakse EMO-s kiiremini abi. "See on müstiline, kuidas kiirabi ära kasutatakse, kutsutakse kohale ebaloogilistel põhjustel," lausus Kaasik.