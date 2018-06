Rakveres üritati kauba eest tasuda suveniirrahaga

Poe üks omanikest Kalle Kriit rääkis, et tegemist oli õhtupoolse ajaga, mil üks klient oli poest just lahkumas, kui sisenes meesterahva kohta väga pikkade juustega mees, kellel olid lõhnad juures. Letile asetatud prillide stendilt valis ta välja kõige kallimad, 100 eurot maksnud prillid, pani ette, kiitis heaks ja avaldas soovi need ära osta.

"Ma igaks juhuks veel ütlesin, et need prillid maksavad 100 eurot. Siis ta võttis need eest, ütles, et ei saa neid osta, kuna tal on veel asju vaja," meenutas Kriit.

Seejärel valis mees koos Kriidiga välja umbes 45-eurosed prillid, sättis need pealaele ning asus vaatama kindaid ja rattakella. Kriit märkis, et meesterahva pilk peatus ka 859 eurot maksval jalgrattal ning ta ütles, et mõtleb natuke ja äkki tuleb ostab järgmisel päeval ratta ka. "Elava ja sõbraliku jutuga," kirjeldas Kalle Kriit. Juhtunule tagasi mõeldes leidis poeomanik, et mees püüdis lihtsalt tähelepanu hajutada.

Enne kinnaste, rattakella ja prillide eest tasuma hakkamist palus mees kindad ja rattakella kilekotti panna, prillid aga jättis pealaele. Kriit tuli kliendi palvele vastu, pakkis asjad kotti ja asetas selle letile. "Ta andis mulle 100-eurose, mis oli natuke kokku volditud. Seda lahti harutades sain kohe aru, et asi ei ole õige. Vaatasin rahatähele korralikult peale ja leidsin kirja "Suveniir"," kõneles Kalle Kriit ja lisas, et teatas seepeale kelmile, et taolise rahaga pole tal midagi peale hakata, tagastas selle ja küsis kauba tagasi. "Arvasin, et nüüd läheb ütlemiseks või jookseb mees lihtsalt minema," märkis Kriit.

Kelm küsis aga hoopiski telefoni. Kriit, kellele oli hetk tagasi suveniirraha ulatatud, jõudis nii palju mõelda, et oma nutitelefoni ta kelmile kindlasti ei ulata, ja andis helistamiseks lauatelefoni. Samal ajal uuris ta kelmi käest, et mida too soovib telefoniga teha. Selgus, et mees kavatses politseisse helistada. Vahepeal jõudis kelm Kriidiga jagada infot sellest, kuidas oli eelmisel päeval kere peale saanud, arestikambris istunud ja sealt natuke aega tagasi pääsenud.

Mees helistaski politseisse, aga hakkas telefonikõnele vastanud korrapidajaga jagelema ning nõudma selgitust, miks arestimaja töötaja oli tema 100-eurose vahetanud suveniirraha vastu. Kõne lõppedes tagastas mees telefoni Kriidile, uuris veel, et kui ta peaks järgmisel päeval tulema uut ratast vaatama, kas ta siis proovisõitu teha saab.

"Tavaliselt saab meil alati proovisõitu teha, me isegi pakume seda. Talle ütlesin, et tagaruumis ümber posti võib ta sõita. Seejärel läksid meie teed lahku."

Peale seda helistas politseikorrapidaja Kalle Kriidile ja hiljem saabus ka politseipatrull asja uurima ja Kriidiga vestlema.

Rakvere politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Joel Alla ütles, et kuna Kriidil pretsensioone ei olnud, sest poele materiaalset kahju ei tekitatud, ei alustanud politsei ka menetlust.

"Et eristada vōltsitud raha käibelolevast rahast, soovitame sularahaga tegelevatel ettevōtetel soetada rahadetektorid ning enne raha vastu võtmist seda kontrollida. Suveniirraha on käibelolevast rahast ka silmaga kergesti eristatav, kuna sinna on peale kirjutatud, et tegu on suveniirrahaga," rõhutas Alla.