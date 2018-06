Rakveres soditi kahe pühakoja seinu

Karmeli koguduse pastor Gunnar Kotiesen lausus, et nende kirikuhoone seinad soditi ära tõenäoliselt samal ööl, kui kurikaelad toimetasid ka luteri kiriku seinte kallal, ehk ööl vastu teisipäeva. Ta avaldas kahetsust, et niinimetatud kunstihuvilised ei suutnud vastu panna kiusatusele väljendada ennast mitte viisakamal kombel kui sodides.

"Ilmselt esitame politseisse ka avalduse. Mitte suureks kättemaksuks, vaid seetõttu, et me lihtsalt ei pea säärast teguviisi normaalseks," ütles Kotiesen ja lisas, et seekord läks Karmeli kogudusel isegi hästi. Ta meenutas juhtumit millenniumivahetusel, 1999. aastal, mil nende koguduse hoonet üritati lausa põlema panna.