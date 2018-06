Kadrinas eksles valge vares

Loodusetundja ja taksidermist Peeter Hussar ütles foto põhjal, et tegemist on noore linnuga, sest tema nokk on pea kohta üpris suur. See, et linnu sulestik on tavalisest märksa heledam, pole tema sõnul looduses küll igapäevane, aga mitte ka erakordne. Albiinoks saab lindu pidada siis, kui ta sulestik on lumivalge ja silmad punased.