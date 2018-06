Virulastega võrkpallikoondis mängib Euroopa Kuldliiga finaalis

Eesti koondise rakverlasest abitreener Rainer Vassiljev lausus eilset poolfinaalmatši Portugaliga kommenteerides, et edu pandiks osutus pallingu õnnestunud vastuvõtt. "Saime vastuvõtuga hakkama. Enne mängu oli see kõige suurem küsimärk," rääkis ta. "Samuti suutsime esimese kahe geimi pingelistel hetkedel hoida pea külmana."