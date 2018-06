Keskerakond hakkab tasuta ühistranspordi käivitamiseks allkirju koguma

„Tänaseks on tasuta ühistranspordi kasuks otsustanud 11 maakonda ning kahetsusväärsel kombel on Lääne-Virumaa üks nendest neljast, kes otsustas piletita sõidu kahjuks. Minu hinnangul ei ole selline otsus kuidagi põhjendatud ja seniste argumentide nõrkus ei jää loodetavasti märkamata ka maanteeametil, kes lõpliku hinna määrama peab. Lääne-Virumaa võib küll olla Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse liige, kuid meid ei saa võtta sama mõõdupuuga Harjumaa ja Raplamaaga, kus on selgelt suurem kommertsturu osakaal ning tihedam rongiliiklus. Pigem oleme nagu Läänemaa, kes otsustas tasuta sõidu kasuks. Leian, et ka virumaalased vajavad piletivaba sõitu maakonnaliinidel,“ rääkis riigikogu liige Siret Kotka-Repinski.