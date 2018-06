Suurõppus võib olla häiriv

Uudo sõnul lendas üks lennuk kolmapäeva õhtul kella poole viie ajal nii madalalt, et oleks äärepealt pärnapuult ladva viinud. “Teine lennuk lendas veel madalamalt,” sõnas Uudo. See lennumasin ohustas kunagise kolhoosi vana heinaküüni katust.

Mehe sõnul oli lennukitega kaasnev müra nii suur, et kartis kurdiks jääda. Nelja aastane lapselaps aga hakkas nutma, kartis õue minna ja ei jäänud õhtul magama. Uudo küsis, et kas sõjalennukid peavad ilmtingimata nii madalalt lendama.

“Harjutuse peamisteks eesmärkideks pean maastikutunnetuse saavutamist pealetungiharjutusel, liitlaste õhuvahendite integreerimist meie üksuste tuletoetusega ning pataljonide juhtimispunktide omavahelist koordineerimistegevust,“ ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Veiko-Vello Palm lisades, et hoolimata üksuste puudumisest maastikul, on juhtidel maastikul liikudes samuti palju õppida.

Kahenädalase rahvusvahelise õppuse viimases etapis osalevad 1. jalaväebrigaadi üksuste pataljonide ning kompaniide juhtimispunktid ning mängitakse läbi brigaadi pealetungioperatsiooni Tapa-Rakvere suunal. Tegemist on üksusteta taktikalise õppusega, millel osalevad vaid üksuste staabid. Harjutuse põhifookuses on tegutsemine linna- ning asustatud aladel, selleks et treenida tavapärasest erinevates tingimustes. Juhtimispunkti õppusel osalevad kõik brigaadi allüksused juhtimispunktidega. Lisaks on Scoutspataljoni juhtimisse integreeritud jätkuvalt Soome kaitseväelased ning kaasatud on ka Ameerika Ühendriikide sõdurid. Õhutoetust tagavad harjutusel USA hävituslennukid F-16.