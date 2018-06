Rakvere politseikoerad on vilunud hammustajad

"Võibolla oligi hea, et meid toodi nüüd maa peale tagasi," lausus Rakvere politseijaoskonna meeskonna kapten, vanemkoerajuht Raul Bamberg üldist punktitabelit silmates. Ta tõdes, et viimased aastad on kujunenud Ida prefektuurile tegelikult vägagi edukaks: narkokoerte kutsemeisterlikkuse võistlustelt toodi kahel korral järjest esikohakarikas, lisaks nopiti mullu patrullkoerte võistluse võit.