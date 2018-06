Rakvere Keskväljakul saab verd loovutada

Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse arendusjuht ning doonoritelkide projekti ellukutsuja Ülo Lomp sõnul on doonoritelkide tosinas töösuvi hoo sisse saanud. „See arv räägib ise enda eest, et oleme ellu kutsunud väärt ettevõtmise, mis on ka doonorite poolt hästi vastu võetud ning tekkinud on ilus traditsioon. Telgid on teinud doonorluse nähtavamaks, teisisõnu on verekeskus tulnud inimeste sekka. See on väga oluline noortele, kel veel vereloovutuskogemus puudub, samas teeb rõõmu, et ka püsidoonorid käivad meie telkides meelsasti,” rääkis Lomp.