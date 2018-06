Nädalavahetusel püsib soe ilm, uuel nädalal hakkab sadama

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 9-14 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtupoolikul suureneb kohatise hoovihma võimalus. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 21-26, rannikul kohati 17 kraadi.