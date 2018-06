Meeste tantsupidu seisab teelahkmel

Tarvanpää asutaja ja tantsupedagoog Maie Orav, kes koos poeg Madisega selle vapiürituse lõi, on praegu murest murtud ega taha sellest veel rääkida, kuid on varem Virumaa Teatajale öelnud, et teda teeb Rakvere linna kultuurielus toimuv kurvaks.

Läinud aasta maikuus rääkis Rakvere kultuuripoliitikas pettunud Maie Orav Virumaa Teatajale antud usutluses, et meeste tantsupidu on kujunenud kultuurile sporti eelistavale Rakvere linnale liiga kulukaks ja senistel tingimustel pole enam võimalik siin jätkata.

Nüüd on linnavalitsus ja kultuurijuht uued, kuid mure on jäänud. Rein Sikk kirjutas Maalehes, et äsja käis Madis Orav tutvumas oludega Tallinnas Kalevi staadionil, et viia populaarne üritus sinna.