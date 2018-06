Grossi Toidukaubad Viru ralli avapäeva lõpetasid liidrina Georg Gross – Raigo Mõlder

„Meeskond on auto ralliks hästi ette valmistanud, aga enda sõitu saab kindlasti parandada. Saime enne rallit ka vähe testi teha, kuid õige võistlus algab alles homme ja terve pikk päev on ees,“ võttis Georg Gross koduteedel sõidetava võistluse avapäeva kokku.

EMV4 arvestuses on kahe sõidetud katse järel liidrid Ranno Bundsen - Robert Loštšenikov. Teist kohta hoiavad lätlased Emils Blums - Didzis Eglītis (Mitsubishi Lancer Evo IX), kes kaotavad Bundsen – Loštšenikovile 18,8 sekundiga. 59 sekundilise kaotusega on klassi kolmandad Henri Franke – Arvo Liimann (Subaru Impreza).

EMV5 klassi liidrid on Karel Tölp – Martin Vihmann (Honda Civic Type-R), kelle edu David Sultanjants – Siim Oja (Citroen DS3) ees on 12,2 ja Kristo Subi – Erik Vaasa (Honda Civic Type-R) ees 17 sekundit.