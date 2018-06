Tapalt pärit käsipallitreener teeb taas ajalugu

Ühtlasi saab Nelkest esimene Lääne-Virumaalt pärit käsipalliinimene, kes nii kõrges mängus sõna sekka räägib. "Mõtlesin just ise sama asja: see on tõesti ajalugu," lausus Paavo Nelke ja lisas, et Riihimäe klubi on eesmärgini jõudmiseks teinud aastaid järjepidevat tööd. Tema ütlusel mängib seejuures olulist rolli Cocksi leedulasest peatreener Gintaras Savukynas. "Olen õigel ajal õige mehe kõrval. Uus hooaeg tõotab tulla samuti päris huvitav," tähendas Nelke.