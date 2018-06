Jaanipäeval ostetakse laia joonega ega ööbita hotellis

Toidukaupade müügiga seotud inimesed rääkisid kui ühest suust, et aastast aastasse on olnud jaanipäeva ostukorv suhteliselt ühesugune: grilltooted, joogid ja värske kraam.

Rimi ostujuht Margus Amor tõi välja, et aina on suurenenud kala müük. „Lisaks lihale leiavad tee grilliõhtu korvi ka köögiviljad ja juust,“ märkis Amor. Ta lisas, et ostukorvi sisu ja mahtu mõjutavad sel päeval kaks olulist tegurit – jaanipäeva „asukoht“ kalendris ehk kas tuleb pikk või lühike püha ning loomulikult ilm.

Sellega nõustus ka Rakvere Maksimarketit haldava Järva Tarbijate Ühistu juht Tõnu Uibopuu. Uibopuu lausus, et kuna jaanipäev langeb ajaliselt kokku ka arvukate koolilõpu tähistamistega, ostetakse palju ka valmistooteid. „Jaanipäeval püütakse üldjuhul omale lubada midagi enamat ja lisaks tavapärasele ostetakse rohkem kallimaid ja kvaliteetsemaid tooteid. Kõige minevam kaup on jaanipäeval grilltooted,“ sõnas ta.

Rakvere Krooni Selveri kaupluse juhataja Helgi Aver nimetas traditsioonilisteks jaanipäevaostudeks liha, toor- ja grillvorste. „Liha kõrvale ostetakse kurki, tomatit, värsket kartulit, salatimaterjali. Puuviljadest ostetakse kõige rohkem arbuusi ja banaani. Arbuus ja banaan olid ka eelmisel aastal enim ostetud kaubad,“ ütles Aver. Tema sõnutsi on varasemate aastatega on vähenenud õlle ja muu alkoholi ostmine.

HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere ütles, et Rakvere grilltoodete müük tõuseb jaaninädalal teistest suvenädalatest lausa üle kahe korra suuremaks. Tema sõnul on grillitrendiks kujunenud võimaluste paljusus. „Ostetakse värsket liha ise maitsestamiseks, marinaadis ribide kõrvale valitakse üha enam eelküpsetatud ribisid, samal ajal grillitakse lisaks eritooteid viineritest verivorstideni. Üllatavalt palju ostetakse juunis ka keeduvorsti, mille müügimaht suureneb 10–15 protsenti. Ilmselt tehakse palju traditsioonilist kartulisalatit nii koolilõpetamise pidudeks kui ka jaanipäevaks,“ märkis ta.

Anne Mere sõnas, et Rakvere lihatööstusel on alanud kiired nädalad. „Arvestades seda, et eelmisel aastal saavutasime juunis Rakvere bränditoodete absoluutse müügirekordi, on sel aastal müügimahud juba praegu mullusest suuremad,“ ütles Mere, kelle sõnutsi on Rakvere šašlõki müük juba praegu kasvanud kolmandiku võrra.

„Kokku saadab Rakvere lihatööstus jaaninädalal klientidele Eestis ja kaugemal ligikaudu 1,3 miljonit kilo toodangut, mis on piltlikult üle 100 suure veoautokoorma ja kilo tooteid iga eestimaalase kohta,“ rääkis Mere.

Seda, et eestimaalased armastavad sellel ajal liha vitsutada, kinnitas ka käsitööna burgereid valmistava Grillers Burgerikohviku vedaja Hannes Võrno. „Eestlaste teada-tuntud ülesöömispühad, nagu jaanid ja jõulud, avaldavad meile kindlasti mõju, burgeritele nii palju tähelepanu ei pöörata,“ ütles Võrno, kes teatas, et sel aastal otsustati pühendada jaanipäev kollektiivile ja teha ühine peo- ja puhkepäev.