Maasikate kõrgaeg on lõppemas

Rakvere lähedal Roodevälja külas mahemaasikaid kasvatav Ants Lill otsustas sel aastal maasikaäriga teistmoodi toimetada. Tema poolteisehektarisel põllul saavad inimesed ise marju noppida. Lill on asjade sellise kuluga rahul, inimestel on huvi ja tal endal jääb palju tööd ära.

Maasikate tippaeg on tema sõnutsi möödas. "Aga see pole veel päris läbi," nentis Lill. Mari hakkab küll väiksemaks jääma, ent raske on prognoosida, kui kaua saaki on tulemas. Võrreldes möödunud aastaga on Lille meelest silma järgi vaadates saak samasugune, numbreid pole ta veel kokku löönud.

Kõige kõrgemat hinda küsis ta hooaja alguses, siis maksis kilo viis eurot. Praegu on maasikakilo korjatud marja puhul neli eurot, kui ise põllult noppida, siis kaks ja pool eurot.

Rakvere lähedal Lepna metsatukas Raadiko talus tegelevad maasikakasvatusega ettevõtlikud kaksikvennad Siim ja Kaarel Kilki. Kaarel tunnistas, et maasikate aeg hakkab ilmselt lõppema. "Vähemalt vanadel põldudel. Kevadine istutus hakkab alles juuli keskel marju andma," märkis Kaarel Kilki.

Tema sõnutsi on sel aastal olnud saak vilets. "Võrreldes eelmise aastaga on vähem saaki saanud. Kuumus tegi natukene liiga," lausus Kilki.

Maasikakasvataja sõnutsi ostavad inimesed maasikaid hea meelega, kätte pole midagi jäänud. Hindade kohta rääkis Kaarel Kilki, et kevadel, kui suuremad kasvatajad rääkisid, et tuleb rekordaasta, arvas ta, et hinnad langevad madalale. "Minu üllatuseks hulgihinnad alla kolme euro ei langenud." Praegu müüvad nad maasikaid kilohinnaga neli eurot. "Turul müüakse meie marja nelja ja poole ning viie euroga. Maasikaid saab tema sõnutsi kuni augustikuu keskpaigani. "Kui ei tule soojalainet ja marjad valmivad koos. Kui hoiab ilma 20 kraadi ümber, siis saab marju augustikuu keskpaigani," nentis Kilki.