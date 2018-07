Võsul võib tegutseda sarivaras

Puhkekeskuse perenaine rääkis, et kutsumata külaline oli neid väisanud hilistel tundidel, mil majaelanikud peol olid. Tubade uksed olid sõna otseses mõttes lahti löödud. Kui ta oleks otsinud kohta magamiseks, siis poleks vaja olnud mitme toa ust lahti teha. Mees oli käinud ka pesumajas ja ilmselt sealt näpatud käterätikuga käes ta vahele jäigi.

Et meest õnnestus ka pildistada, pandi fotod üles sotsiaalmeediasse ja peagi saadi ka tagasisidet. Piltide järgi tunti ära Olegi-nimeline mees. Veelgi enam, kaks päeva hiljem ehk pühapäeval olevat Oleg korterivargusega või selle katsega vahele jäänud Tallinnas Mustamäel.

Võsu puhkekeskuse perenaise sõnul vaadatakse läbi ka turvakaamerate salvestised, et kindlaks teha, mil moel mees hoonesse pääses.

Suvel ei ole suvilavargused puhkerajoonides erandlik nähtus. Varem on Võsul tegutsenud peamiselt Ida-Virumaalt pärit gastroleerijad. Nutikamad neist on sihtmärgiks valinud sellised suvilad, mille asukad õhtul pidu pidasid. Nii vähendati riski, et keegi juhuslikult üles ärkab või kobinat kuuleb, kui suvilas ringi käies kätt võõra vara järele sirutatakse.