Täna ennelõunal kuuri juures põlengu asjaolusid uurinud Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve peainspektor Tanel Sepajõe ütles, et tegemist on süütamisega. “Selles pole kahtlust,” lisas ta. Sepajõe sõnul ei ole veel teada, kas prügikast oligi kuuri seina juures või süütaja tõi selle sinna. Peainspektor juhtis ka tähelepanu asjaolule, et prügikastid ei tohi olla hoonete vahetus läheduses. Liiati puithoone seina juures.

Lisaks sellele prügikastile on kesklinnas põlema süüdatud veel kuus prügikasti, neist neli promenaadil. Põlengujälgede järgi võib oletada, et süütaja liikus Luminori maja juurest üle Turu Platsi. Promenaadil süüdati esimesene põlema Turu Kaubamaja taha jääv prügikast. Seda otse kaupluse turvakaamerate ees. Järgmine tuld võtnud prügikast oli Turu Tare taga, üks veel bussijaama taga ja neljas taksopeatuse juures, Grossi kaupluste vastas. Ka seal oli linnal turvakaamera. Üks taksojuht ütles, et paraku võeti see kaamera juba ammu maha.