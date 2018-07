Võsu rannafestivalil osalejad saavad operatiivset infot Rakvere politseijaoskonna Facebooki lehelt

Rakvere politseijaoskonna juht Tarmo Tammiste sõnas, et sotsiaalmeedia kaudu vajaliku informatsiooni jagamine on kiire ja hästi toimiv lahendus, et inimesteni võimalikult operatiivselt jõuda. "Selleks et sujuks üritusele saabumine ja peo lõppedes sealt lahkumine, tuleb varuda kannatlikkust, järgida liiklusreguleerijate juhised ning kinni pidada ajutistest liikluskorraldusvahenditest," sõnas maakonna politseijuht. "Kogu politseiinfo, mis külastajatele oluline, ning ka pildid meieni jõudnud kaotatud ja leitud esemetest postitame reaalajas meie ürituse lehele."

Rannafestivali ajal on Võsul avatud politseipunkt aadressil Mere 6, kuhu korraldajad ja turvameeskond toimetavad ürituse alalt leitud esemed. Samuti on peolistel võimalik leitud esemed sinna tuua. Politseini jõudnud asjad pildistatakse üles ja fotod postitatakse reaalajas ürituse lehele. Selleks et saada pidevalt nii operatiivset infot kui ka infot politseipunkti jõudnud esemetest, tuleb vajutada ürituse lehel "osalen" ja lülitada sisse teavitused. Lehel olevate asjade tagasisaamiseks aga võtta ühendust telefonil +372 5332 3477. Võsul asuvast politseipunktist saab esemed kätte pühapäeval kella 6-ni hommikul, misjärel toimetatakse leiud Rakvere politseijaoskonda. Alates esmaspäevast, 30. juulist, jagatakse kaotatud ja leitud asjade kohta informatsiooni kontakttelefonil 322 2619 või e-postiaadressil kerli.palu@politsei.ee.