Totter lugu: klubiga uue lepingu sõlminud võrkpallur läks salaja kaitseväkke

​Sisuliselt aasta läbi kõrgliiga tasemel sportiv 22-aastane Saar on ennast kahe pallimänguala vahel jaganud juba mitu aastat: sügistalvisel perioodil kannab ta Rakvere VK meeskonna mänguvormi ja saalihooaja lõppedes tõmbab suveks ülle FC Kuressaare jalgpallisärgi.

Viimati 12. juunil Premium liigas FC Kuressaare algkoosseisus mänginud ja FCI Levadia vastu kõik üheksakümmend minutit kaasa teinud multitalendil on tänavusel meistriliiga hooajal saarlaste eest kirjas kaheksa kohtumist, neist seitse algrivistuses. Mänguminuteid on ka karikavõistlusi arvesse võttes kogunenud ligi seitsesada.

See, et noor sportlane usinalt ennast mitme ala vahel jagab, pole teda tundvate inimeste hinnangul midagi uut, veel vähem taunitavat. Küll aga tegi üllatusest suured silmad Rakvere VK president Raigo Pärs, kui kuulis, et mängumees, kellega värskelt käed löödi, siirdus seejärel poolt sõnagi lausumata ajateenistusse.

Pärsi sõnul puudub praegu igasugune selgus, kas pallurit ajal, mil hooaeg on kohe ukse ees, üldse treeningutele ja mängudele lubatakse. "Raske on meest aidata, kui ta ise midagi ei räägi. Uurime olukorda. Alari ise väidab, et talle takistusi treeningutel ja mängudel osalemiseks ei tehta, aga hetkel on see tema jutt," kõneles president. "Enne ei usu, kui aeg käes."

Raigo Pärs rääkis, et sai Alari Saare kaitseväkke minekust teada kaks nädalat tagasi, kui mängija talle ühe foto saatis. "Alguses ei saanud aru ja vaatasin, et mingi kiilakas on pildil, roheline särk seljas," kõneles ta. "Mõne aja pärast siis helistas mulle ja ütles, et on ajateenistuses, ning seejärel tuli hiljuti saadetud pilt uuesti silmade ette. No on uskumatu kinomees! Nagu "Lihtsa elu" Sille. Loodame siiski, et asi laheneb ja ta pääseb trenni, aga hetkel veel ei tea."