Piltuudis: Rakvere kodututele maabus valge laev

Linnapea Marko Torm ütles, et majakene kasutajatele hetkel veel avatud ei ole. Enne kui kodutud saavad hakata sinna kogunema, läheb pisut aega. Kirgi kütnud rattamaja, kus eluheidikud kangema kraami seltsis mõnusalt aega veetsid, teisaldatakse Rakvere bussijaama tagant uude asukohta.

"Suhtleme varjupaiga inimestega, et saaks kodukorra paika, paigaldame hoiatussildid, prügikastid," loetles Marko Torm ees seisvaid toiminguid.

Linnapea toonitas, et tegemist on varjualusega, mis on mõeldud eelkõige kodututele inimestele ehk varjupaiga klientidele. Viimased võivad enne varjupaiga uste avamist seal viibida ja leida kaitset kehvade ilmaolude eest. "Majake ei ole mõeldud vaba aja veetmise võimaluste avardamiseks," lisas Marko Torm.