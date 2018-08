Tarva jalgpallur mängib täna kodulinna eest 300. korda

Kuraditosin aastat hiljem on Alari Aunapuul esimene Eesti meistrivõistluste kohtumine Rakvere meeskonna särgis hästi meeles. "Viimased aastad on keerulisemad olnud," tunnistab meremehena leiba teeniv jalgpallur. "Kodus olles tahaks ikka erinevate asjadega tegeleda ja puhata aga jalgpallist on saanud meeldiv ajaviide."