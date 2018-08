Galerii: vaata ja imetle flokside ainukordset ilu

Floksid on armastatud lilled Eesti taluaedades, kuid Mädapea mõisa perenaine ja floksipäevade korraldaja Marika Vartla rääkis, et Venemaal on floksid lausa kultuslilled. "Venemaal aretatud floks on teistsugune kui maailmas aretatud," nentis Vartla. Ta lisas, et Venemaa sortidel on kaunid nimed, mis peegeldavad armastust.