Politsei korraldas klaperjahi liiklushuligaanile

Pärast mõneminutilist eest ära sõitu peatas juht sõiduki ja jooksis ära. Juhti otsisid politseinikud ja politseikoerad ning kella 9.45 paiku naasis mees sündmuspaika, kus ta kinni peeti. Kontrollimisel selgus, et 20-aastane mees oli istunud rooli, omamata juhtimisõigust. See oli tema enda sõnul ka mittepeatumise põhjuseks. Et juhti on varem liiklusrikkumiste eest karistatud, alustati juhtunu kohta kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb sõiduki süstemaatilist juhtimisõiguseta juhtimist.