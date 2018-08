“Baltic Agro hindab Päästeliidu vabatahtlikku ühistegevust kõrgelt, sest põllumajanduses on ohutus kõrges hinnas – põllumees peab teadma, et nii elud kui ka vara peavad saama võimaliku õnnetuse korral kiirelt päästetud,” ütles Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas.

“Suured küünid, laudad, viljakuivatid ja laohooned, aga ka tehnika, nagu traktorid, külvimasinad, kombainid on seotud riskidega ning vajaduse korral peab abi olema lähedalt võtta,” lisas Ameerikas.

“Vabatahtlikud päästjad on maapiirkondades tavaliselt esmareageerijad. Inimesed on hingega asja juures, kuid vajadus kaasaegse varustuse järele kasvab, seega on selline toetus neile eluliselt oluline,” selgitas Päästeliidu sponsorlus- ja partnerlussuhete juht Joanna Adler.