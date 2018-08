Kaido Höövelson tahab aidata Eestit suureks teha

Muu hulgas tehti juttu Höövelsoni mõtetest ja plaanidest, mis on seotud Eesti ettevõtjate aitamisega Aasia turule, mis on meile paljulubav. Samuti räägiti põgusalt poliitikast ja tema võimalikust kandideerimisest riigikogusse.

"Jalg on seal maas, ärge jala pärast muretsege," kostis tuntuim eestlane Aasias ajakirjaniku küsimuse peale, kuidas oleks võimalik jalga Jaapanis maha saada. "Et väike Eesti suureks kasvatada, on vaja suuri ja tegusaid inimesi."