Algas osalejate registreerimine maailmakoristuspäevale

"Registreerimine on vajalik, et iga koht saaks piisava hulga abikäsi ning kõik prügistatud paigad kenasti kaetud," teatas koristuspäeva Eesti koordinaator Raimo Matvere.

Spetsiaalsel registreerimisplatvormil maailmakoristus.ee on kirja pandud Eesti koristuspiirkonnad, millega liituda. Nende seast on võimalik valida endale lähim või sobivaim. Registreerida saab nii eraisiku, organisatsiooni või sõpruskonnana, samuti võib püsti panna koristusaktsiooni kasvõi ainult enda seltskonnale. Viimasel juhul tuleb aga arvestada, et koristustalgute korraldaja peab jäätmete äraveo organiseerima ise. Maailmakoristuspäeva ametlik planeerimiskeskkond Eestis on pointerplanner.com.

Eesti maailmakoristuspäeva eestvedaja Matvere sõnul aitavad küll kümned tuhanded vabatahtlikud prügi 15. septembril metsast välja tuua, ent prügi jõudmise jäätmejaama korraldab maaomanik, kelle territooriumilt prügi koristatakse.

Maailmakoristuspäeva suurimad partnerid on riigimetsa majandamise keskus (RMK), maanteeamet ning kõik kohalikud omavalitsused, kes on oma toetust maailmakoristuspäevale kinnitanud.

Lisaks on õla alla pannud paljud ettevõtted ja riigiasutused, kes toetavad maailmakoristuse eesmärke ja mõtteviisi ning tulevad ja aitavad Eesti looduse 15. septembril puhtaks kraamida. Sellegipoolest on ürituse õnnestumiseks vaja veel mitmeid abilisi maakondlikest koordinaatoritest ja talgujuhtidest kuni kaardistajateni välja.

"Augusti jooksul ootame me veel väga iga eestimaalase abi, et leida üles need kõige prügisemad paigad Eesti looduses. Kui sa tead mõnda sellist kohta näiteks enda kodu lähedal või sulle jääb looduses liikudes mõni suuremat sorti prügihunnik tee peale, siis märgi see kindlasti World Cleanupi rakendusega maailmakoristuspäeva prügikaardile,” palus Matvere eestlastel anda teada prügipaikadest meie metsades ja randades.

Koristuskohti saab üles anda ja kaardistada kuni 26. augustini. Suurte prügipaikade info World Cleanupi rakenduses on ääretult oluline, sest just see prügikaart on aluseks nii Eesti maailmakoristuspäevale kui ka globaalsele andmebaasile (World Waste Platform), mis koondab andmed terve maailma prügi kohta.

Koristuspäev saab teoks koostöös EV 100, kohalike omavalitsuste, RMK, maanteeameti, maaomanike, jäätmekäitlusettevõtete, heade toetajate, sadade vabatahtlike, partnerite ja tuhandete puhtast loodusest hoolivate Eesti inimestega.