Purtse jõe puhastamisest saab ainulaadne jääkreostuse eemaldamise projekt

Keskkonnaministeeriumi projektijuht Raimo Jaaksoo selgitas, et Purtse jõe valgala pinnas on reostunud Kohtla-Järvel ja Kiviõlis tegutsenud põlevkivitehaste reostuse tõttu, peamiselt 1930.–1980. aastatel. "Praegu on Purtse jõgi üks reostunumaid vooluveekogusid Eestis. Jõe valgala puhastamise eesmärk on muuta piirkond nii loodusele kui ka inimesele ohutuks," rääkis Jaaksoo.