Rakvere sai omad kummipostid.

Rakvere abilinnapea Neeme-Jaak Paap selgitas, et aktsiaseltsi Signaal paigaldatud kummipostid peaksid aitama sõidukijuhtidel valida sõidutrajektoori. Et Kastani puiestee poolt tulijad ei kalduks Jakobsoni tänavale sõites liialt Pihlaka kohviku poole ehk ei satuks sillutatud teele. Paap lisas, et kummipostidega ei õnnestunud siiski täielikult vältida sõidukite sattumist sillutisele.