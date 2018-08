Ehitustegevus võib ööjooksjaid häirida

Peatöövõtja on teinud kõik endast oleneva, et tagada raja hea läbitavus, kuid mainitud lõigul puudub asfaltkate. Joostakse tihendatud ja tugeval killustikul. Ööjooksu korraldustoimkond palub jooksjatelt mõistvat suhtumist ja kinnitab, et järgmistel ööjooksudel võetakse enam kauneid tänavalõike kasutusele.