Politseinikud selgitavad Virumaal parimaid

Võistluste peakorraldaja Ida prefekt Tarvo Kruup sõnas, et võistluste peamine eesmärk on panna proovile ametnike teadmised ja oskused, et selgitada välja parimad kutsemeistrid. "Lisaks oma oskuste näitamisele saavad politseinikud ülesandeid lahendades kindlasti ka uusi teadmisi, mis igapäevases töös kasuks tulevad. Alad, mis võistlejatel läbi teha tuleb, varieeruvad, alustades metsaotsingutest ja taktikast, lõpetades õigusaktide tundmise ning avaliku suhtlusega," ütles Kruup.