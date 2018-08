Sajad ratturid läbivad taasiseseisvumispäeval Tamsalu

Gran Fondo rattasõit on saanud eeskuju Itaalia jalgrattaspordi traditsioonidest. Tegemist on enam kui sajandivanuse tavaga ning see on levinud üle maailma paljudesse riikidesse. See on ühine rattasõit, millel osalejad saavad medalid, kuid parimaid ei selgitata ning korraldajad aitavad kaasa, et kõik osalejad saaksid korraliku koormuse ja kena sportliku päeva.