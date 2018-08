President Kaljulaid enne ööjooksu: kilomeetritest olulisem on hea enesetunne

Ükski riigipea Rakveres ööjooksul varem osalenud ei ole, kuid Eesti saja aasta juubeli puhul saab see ajalooline sündmus teoks. Spordi ja liikumisega sinasõprust pidava president Kaljulaidi poolt valitud distantsiks on ei rohkem ega vähem kui poolmaraton (21,1 km).

"Ootus on eeskätt end koos paljude teiste toredate inimestega aktiivselt liigutada," lausus riigipea vastuseks küsimusele, millised on tema ootused kaheksandat aastat Rakveres korraldatavale ööjooksule. "Konkreetsetest kilomeetritest olulisem on see hea enesetunne, mida aktiivne eluviis pakub."