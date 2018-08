Ühele 25, teisele 150: kooliuusikute toetuste vahel on tuntavad käärid  

Veel sel nädalal kavatseb esimese klassi poisi ema Sigrid Hang kõik kooliks vajaliku ära osta. Muist asju on tal juba olemas: vanavanemad on üht-teist kinkinud ja ta ise on samuti varunud mõned koolitarbed. Ent suuremad väljaminekud on veel ees. “Kavatsen arvestada umbes 250 euroga,” sõnas lapsevanem. Tema sõnutsi pinali ja pliiatsite peale kuigi palju ei kulugi, kuid korralik summa tuleb välja käia hoopiski riiete ja jalatsite eest. “100 eurot on suur raha ja summa vajalik,” ütles Sigrid Hang.

Seda meelt on ka Rakvere abilinnapea Triin Varek, kelle sõnul on oluline, et toetust makstakse. Ta rääkis, et kui enne oli ranitsatoetus 64 eurot, siis tänavu see tõusis ja ümmarguse summa 100 eurot maksab linn kooliuusikutele, kes on selle aasta jaanuarist koos ühe vanemaga linna sisse kirjutatud.