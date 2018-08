Läti põllumehe silmad säravad  

Duge pere, kus kasvab kaks tütart, peab kesk Lätit Zemgale piirkonnas Terēņi talu. Peremees Kaspars rääkis, et nii nagu Eestis, Leedus ja teistes Euroopa riikides, olid neilgi sel suvel väga palavad ilmad. Ka Lätis on viljasaak oodatust poole väiksem. Riik on lubanud euroraha toel põllumeestele appi tulla. Kasparsi sõnul pole Läti valitsus veel otsust teinud. “Sel aastal on vaja ellu jääda,” lisas 1100 hektari suuruse talu peremees.