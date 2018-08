Liitlaste treeninglennud Eesti õhuruumis jätkuvad

"Eesti julgeoleku tagamiseks on vajalik meie õhuruumis läbi viia NATO õhuturbe missiooni täies mahus, mille osaks on ka erinevate õhuturbega seotud lahingharjutuste tegemine," lausus kaitseminister Jüri Luik. Ministri sõnul on vaid nii kindlus, et siin viibivad üksused on piisavas valmiduses tagada meie õhuruumi turvalisus.