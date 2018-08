Roland Poom on Lõuna-Eesti ralliks valmis

Järjekorras 16. Lõuna-Eesti rallile on registreerunud 79 võistluspaari, kelle hulgas ka Roland Poom – Ken Järveoja. CRC Rally Team võistlejad hoiavad EMV6 ja Estonian R2 Challenge'i punktiarvestuses peale viit etappi 68 punktiga neljandat kohta. Kui kahelt esimeselt rallilt said nad punktitabelisse ümmarguse nulli, siis kolmel järgneval etapil tulid mõlema arvestuse liidrite Ken Torni – Aleks Lese järel teiseks.

Nüüd, kui seljataha on jäänud ka Soomes Jyväskylä ümbruse teedel tehtud MM-debüüt, ootavad ees kodused Võrumaa kuppelmaastikud.

Roland Poom on varem Lõuna-Eesti rallil startinud kahel korral ja tema parimaks absoluutarvestuse resultaadiks on seni jäänud 2016. aastal saadud 18. koht. Kui mullu absoluutarvestuse kohta ei suudetud parandada, siis DMACK Trophy arvestuses kuulus esikoht just Poomile-Järveojale.