Liitlasvägede sõdurid marsivad läbi Tapa linna

Osavõtjate arv võib küündida neljasajani. Marssijate kolonnis on mõned veokid, mis toovad varustust, samuti militaarpolitsei eskortautod. Rajale paigutatakse veevõtupunktid, raja mõnedel ristmikel on ka rajavalvurid, kes aitavad koordineerida liiklust, et see oleks sujuvam.